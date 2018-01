Um drible no YouTube - Link - Estadão

Assista a este vídeo e ouça a música com atenção (de preferência, com fones de ouvido):

O vídeo é uma versão dos Simpsons para o clipe da música “Tik Tok”, da artista pop norte-americana Ke$ha.

Percebeu algo estranho no áudio e na imagem? Pra começar, o som fica alternando entre os dois canais, aumentando e abaixando de volume nos lados esquerdo e direito da caixa de som ou fone de ouvido. E o vídeo está espelhado, com a imagem invertida horizontalmente.

Não é nada por acaso. Esses recursos são estratégias dos uploaders para driblar o mecanismo de reconhecimento de conteúdo autoral e, portanto, ilegal. O YouTube tem ferramentas que detectam automaticamente conteúdos replicados de grandes empresas de mídia. Quando a FOX publica em seu canal oficial um vídeo, o YouTube usa a informação do vídeo oficial para rastrear outros materiais publicados no site – umas espécie de máscara automática de vídeo e áudio.

Invertendo a imagem e alterando a música, o autor do upload não vai passar pelo filtro automático e pelo menos adia o banimento do seu vídeo do YouTube.