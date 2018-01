Um em quatro europeus nunca usou internet - Link - Estadão

Segundo dados da União Europeia, 24% dos europeus nunca usaram a internet e 32% não possuem banda larga em casa

BRUXELAS – Cerca de 24% dos europeus com idade entre 16 e 74 anos nunca se conectaram à internet, segundo dados publicados nesta quarta-feira, 14, pela Eurostat, a agência de estatística da União Europeia.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A Romênia (54%) lidera a lista de países com maior porcentagem de cidadãos que nunca acessaram a rede e é seguida por Bulgária (46%), Grécia (45%), Portugal (41%), Chipre (41%), Croácia (39%), Turquia (55%) e Itália (39%).

No outro extremo está a Suécia, onde apenas 5 em cada 100 habitantes dentro do grupo etário avaliado nunca usou a internet. Depois dela, estão Dinamarca e Holanda (7% cada) e Luxemburgo (8%).

Os dados mostram, no entanto, uma queda generalizado dos números em relação a 2006. A média do bloco europeu na época era 46%, caindo para 24% neste ano.

Banda larga. Melhorias também foram constatadas, analisando-se dados referentes ao número de famílias com acesso à internet e banda larga em casa. Na média europeia, 73% das casas têm internet (em 2006 eram 49%), dessas 68% se referem a internet banda larga (em 2006 eram 30%).

Os países com índices mais baixos quanto a acesso são Turquia (43%), Bulgária (45%), Romênia (47%) e Grécia (50%). No topo, ficam Holanda (94%), Luxemburgo e Suécia (ambos com 91%) e Dinamarca (90%). Quanto à velocidade dessa internet, os países com menor penetração de banda larga são Romênia (31%), Bulgária (40%) e Grécia (45%); enquanto Suécia (86%), Dinamarca (84%), Holanda e Reino Unido (ambos com 83%) e Finlândia (81%) lideraram a lista.

No Brasil. Segundo dados do Comitê Gestor da Internet no Brasil, em 2010, 27% das casas possuíam internet (em 2006 eram 14%) sendo que dessas, 66% eram de banda larga (em 2008 eram 55,5%) e 41% dos brasileiros foram classificados como usuários – toda pessoa que acessou a rede nos últimos três meses à pesquisa – de internet (em 2006 eram 28%).