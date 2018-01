Um Google Chrome novo a cada seis semanas - Link - Estadão

O Google decidiu acelerar os lançamentos de novas versões do Google Chrome. A ideia, a partir de agora, é lançar uma nova versão estável do navegador a cada seis semanas – um mês e meio. Isso é duas vezes mais rápido do que a velocidade atual de atualizações.

Pode parecer uma medida puramente marketeira, e até prejudicial – versões lançadas tão rapidamente tendem a ter mais bugs, certo? Mas a estrategia do Google tem um bom motivo. É que eles criam novas ferramentas para o Chrome com muita frequência, e querem que uma grande quantidade de usuários tirem proveito dessas novidades. A melhor maneira de fazer isso é lançando versões novas e atualizando os navegadores.

Além disso, a nova política de lançamento de novas versões deixa mais leve a pressão sobre os engenheiros de software do Chrome, que antes deviam cumprir prazos curtos senão corriam o risco de seus projetos não serem incluídos no navegador durante meses. No novo modelo, se algo não estiver pronto para ser lançado hoje, pode entrar em seis semanas.