Um hacker no Facebook - Link - Estadão

LOS ANGELES – O Facebook contratou o hacker George Hotz, mais conhecido como GeoHot e responsável por desbloqueou o console PlayStation 3 (PS3) da Sony e o iPhone da Apple, segundo informou nesta segunda-feira, 27, o New York Times em sua edição online.

Hotz começou a trabalhar na companhia de Mark Zuckerberg em 9 de maio, segundo fontes da empresa que, por sua vez, ainda não confirmou oficialmente a notícia.

O hacker foi pioneiro em desbloquear os sistemas de segurança da primeira versão do iPhone, lançado em 2007, para que pudesse ser usado com qualquer companhia telefônica com rede GSM, e voltou a fazer o mesmo em 2008 com o iPhone 3GS.

Hotz chamou atenção mais recentemente por publicar em seu site a informação necessária para piratear o PS3 e para carregar o software extra-oficial no console.

Sony levou Hotz aos tribunais e ambas partes alcançaram em abril um acordo pelo qual o hacker se comprometia a não publicar mais dados referentes ao desbloqueio do PS3.

O litígio provocou a reação de Anonymous, uma plataforma defensora dos recursos gratuitos na rede que organizou uma série de ataques aos sites da Sony que ficaram fora do ar durante alguns dias.

Segundo se especula nos blogs tecnológicos americanos, Hotz pode ser um personagem crucial na estratégia do Facebook no mundo dos dispositivos móveis e, concretamente, no desenvolvimento dessa rede social específica para iPad.

