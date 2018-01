Um iPhone killer? - Link - Estadão

As ações da Research in Motion (RIM) avançaram nesta quarta-feira, 28, em meio a rumores de que a companhia está preparada para revelar na próxima semana um aguardado aparelho projetado para disputar mercado com o iPhone, da Apple.

A RIM deve anunciar o lançamento do modelo 9800 com touchscreen (tela sensível a toque e deslizante) em um evento conjunto com a operadora norte-americana AT&T, na próxima terça-feira.

“O momento do lançamento faz sentido (para ser o lançamento do 9800)”, disse o analista Matt Thornton, da Avian Securities. “Quanto antes eles disserem quando o aparelho vai estar disponível para venda, melhor. Eles não podem perder um dos principais momentos do varejo no ano”, acrescentou, referindo-se ao lucrativo período de volta às aulas no hemisfério Norte.

A participação da RIM no mercado de smartphones vem sendo atropelada pelo iPhone e por uma série de outros aparelhos que usam o sistema operacional Android, do Google.

Analistas disseram que a AT&T deverá ter exclusividade nas vendas do novo BlackBerry nos Estados Unidos.

“Esperamos que o novo aparelho da RIM receba tratamento de ‘herói’ por parte da AT&T e que a operadora promova o produto de maneira agressiva”, disse o analista Ehud Gelblum, do Morgan Stanley, em relatório.

O novo celular da RIM deve ser lançado no Canadá e na Europa Ocidental ainda este ano, a tempo da temporada de compras natalinas, disse Thornton, da Avian.

As ações da RIM negociadas em Nova York subiam quase 4% às 13h56 (horário de Brasília), para US$ 44,3.

/NICOLE MORDANT (REUTERS)