Um iPod movido pelo sol - Link - Estadão

Cansou das especulações sobre o tablet da Apple? Pois olhe só que outro rumor anda circulando por aí: um iPod movido por energia solar. Tudo começou com uma patente registrada pela empresa de Steve Jobs nesse final de semana, que descreve um sistema integrado de placas solares para dispositivos móveis. Isso faria com que o aparelho fosse recoberto de células captadoras, que seriam capazes de identificar quando o tocador fica sem bateria e fariam todo o trabalho sozinhas. Veja um desenho do Engadget que mostra onde ficariam as plaquinhas:

Não seria nem um pouco ruim abandonar de vez o carregador, não?