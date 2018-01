Um jornal só para iPad - Link - Estadão

Rupert Murdoch, de 79 anos, durante a entrega do Emmy em 22/11/2010. FOTO: Jessica Rinaldi/REUTERS

O magnata da mídia Rupert Murdoch deu detalhes do The Daily, um jornal que será distribuído somente no iPad e que gerou uma grande expectativa em um setor que busca receitas inovadoras para sair da crise.

O jornal eletrônico, que deve estrear no início de 2011, terá cerca de 100 empregados, custará US$ 4 por uma assinatura mensal, será atualizado diariamente e receberá um investimento inicial de US$ 30 milhões, segundo os detalhes que começaram a ser divulgados na imprensa.

Os planos para o lançamento estão sendo elaborados no quartel general de Murdoch, na Sexta Avenida, em Nova York, onde fica a sede da News Corp, o império midiático de Murdoch, que inclui empresas como o jornal The Wall Street Journal e o canal de televisão Fox.

No 26º andar do edifício, um dos homens de confiança de Murdoch, Jesse Angelo, ex-diretor do jornal The New York Post, trabalha com um grupo de profissionais no desenvolvimento do próximo produto midiático da News Corp.

A nova criação, projeto mais inovador de Murdoch, de 79 anos, deve ter uma vocação para o mercado nacional dos EUA e vai aspirar fazer um jornalismo de qualidade, com espaço também para o entretenimento e crimes.

Para chegar aos seus objetivos, Murdoch optou pelo que o jornal The New York Times qualificava como “contratações surpreendentes” de figuras conhecidas em meios de comunicação tradicionais.

Entre eles estão Richard Johnson, conhecido por seus comentários na coluna de fofoca sobre celebridades “Page Six” do jornal New York Post, Sasha Frere-Jones da prestigiosa revista New Yorker e Steve Alperin, conhecido produtor de TV nos EUA.

O blog especializado em tecnologia Tech Crunch prevê que o The Daily seja rico em vídeos, gráficos interativos e fotografias.

Com toda informação divulgada até agora sobre o novo jornal, os analistas e profissionais de comunicação começaram a avaliar a iniciativa.

O New York Times menciona, por exemplo, que apesar de “toda inovação que parece trazer”, o The Daily será, no final, uma “velha invenção em um aparelho moderno”.

O NY Times questiona também as projeções sobre rentabilidade de Murdoch, que tem como meta atingir 500 mil assinaturas em cinco anos, o que representaria quase 5% de dos os usuários do iPad atualmente.

“Isso é extremamente otimista”, segundo o NY Times.

Outros conhecedores do setor mostram mais entusiasmo, como Michael Parks, professor da Escola de Comunicações Annenberg na Califórnia e ex-diretor do jornal Los Angeles Times.

“Rupert Murdoch é um editor extraordinário em momentos em que muitos dos responsáveis do setor não são capazes de atingir lucros”, disse Parks à agência EFE. Ele acredita que os novos planos do magnata australiano são “interessantes”.

“O primeiro ponto interessante é o método de distribuição e o segundo é sua intenção de fazer um jornal de uma forma diferente”, acrescentou Parks, que acredita que o The Daily terá o potencial de se tornar um jornal realmente multimídia.

Parks espera que a forma de escrever para esse suporte digital seja diferente, e não descarta a possibilidade de uma revolução no setor, como ocorreu com o USA Today, um jornal com textos curtos, muitos gráficos e líder de tiragem nos Estados Unidos. Ele também foi muito questionado no seu lançamento por oferecer um modelo diferente.

Al Tompkins, analista do Poynter Institute, centro especializado na formação de jornalistas, acredita que, por causa de todo o seu sucesso, “não é uma boa ideia apostar contra Murdoch”.

Ainda assim, Tompkins destacou à EFE que o iPad representa só uma parte do consumo total de notícias nos EUA e no mundo, e criticou a possibilidade de o The Daily ser um produto pouco interativo.

O especialista acredita, porém, que “é bom experimentar, lançar novos produtos, aprender com eles e criar outros”.

/ Teresa Bouza (EFE)

