Um Last.fm para toda a internet - Link - Estadão

Fundadores do site musical querem promover experiência de web personalizada, mas sem usar dados pessoais

SÃO PAULO – Enquanto Facebook, Google e outras empresas utilizam métodos de usar dados pessoais personalizar a forma como os usuários acessam o conteúdo, os co-fundadores do Last.fm, Felix Miller e Martin Stiksel, lançaram nesta terça-feira, 4, uma nova versão do site que espera ajudar o usuário a encontrar conteúdo interessante – sem usar seus dados pessoais.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

Batizado de Lumi, o novo serviço lembra a maneira como Last.fm funciona – mas seu foco é a web. “Quando começamos a Last.fm em 2002, tentamos mostrar que com o tipo certo de tecnologia é possível e fácil as pessoas descobrirem novas músicas que possam gostar. Nós sempre pensamos que, com uma abordagem semelhante para a web, seria fácil para as pessoas descobrirem todo tipo de conteúdo”, escreveu a dupla em comunicado do site.

FOTO: reprodução

O Lumi utiliza informações de acesso do usuário para ir atrás de conteúdo interessante. Isso sem recolher informações pessoais ou filtrar as informações, exibindo apenas sites com conteúdos semelhantes ao que o usuário vê (ou pensa).

Segundo os fundadores, o serviço permite ao usuário gravar anonimamente e com segurança seu histórico de navegação. Ele encontra as páginas populares entre todos os resultados para assim sugerir um conteúdo que possa interessar ao usuário. O histórico de navegação coletado é completamente anônimo.

O serviço ainda está em construção. No momento, os criadores pedem ajuda para melhorar sua funcionalidade.

Para conseguir o cadastro é necessário enviar um e-mail e esperar o convite.