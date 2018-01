Um leitor de RSS para quem não sabe o que é RSS - Link - Estadão

O Link testou o site colocando 47 termos relacionados à tecnologia, como “Apple”, “iPhone”, “socialnetworking”, “3G”, “digitalculture” (não é permitido usar espaços). Todas as últimas e principais notícias relacionadas aos temas estavam lá.

O Lazyfeed funciona muito bem para termos em inglês. Já para palavras-chave em português, ele até chega a reconhecer o assunto, mas os resultados são muito ruins. Alguns até indicam blogs com conteúdo pornô para temas como “celular”. Dá a impressão que há poucos sites brasileiros cadastrados por enquanto. Mesmo assim, ele é um bom serviço até mesmo para descobrir blogs e sites interessantes que você não conhecia.

Ainda é possível receber recomendações de palavras-chave de acordo com as últimas tags que você usou em serviços como o Twitter, o Flickr, o Delicious ou de acordo com o link RSS de um blog (clique em “topics for Lazy [nome-do-usuário]” à direita e embaixo da tela).

O agregador funciona totalmente online. Não é preciso instalar nada, basta fazer o registro e começar a escolher as palavras-chave. Há dois anos, outra empresa tentou lançar algo parecido. Era o software Particls, mas a diferença dele é que você também podia cadastrar os links RSS que quisesse, além de fazer a pesquisa no banco de feeds do programa. Mas ele não passou da versão beta.