Um livro para ensinar tudo sobre o Twitter - Link - Estadão

Na tarde de hoje, o blogueiro e consultor em mídias sociais Juliano Spyer (@jasper) lançará seu livro “Tudo o que você

precisa saber sobre o Twitter (você já aprendeu em uma mesa de bar)”.

A obra será distribuída de graça, sob uma licença Creative Commons. Enquanto o lançamento integral não acontece, você pode ter uma ideia do que virá baixando a capa, o índice e a introdução (feita por Marcelo Tas com a participação de usuários do Twitter).

As 110 páginas de “Tudo o que você precisa saber sobre o Twitter” são divididas em três partes: “Tudo o que você precisa saber”, “Negócios, jornalismo e política” e “Uso avançado do Twitter”.

O próprio Spyer diz que, hoje, não falta na rede conteúdo sobre o Twitter. O mérito do livro, segundo ele, é reunir tudo de maneira organizada e em português.

Atualizado às 16h40: o livro acaba de ser lançado (baixe aqui). A agência Talk Interactive, responsável pela iniciativa, promove agora um talk show sobre o tema. Você pode acompanhar pela hashtag #guiatwitter ou pelo streaming: