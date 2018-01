Um mapa das promessas para 2013 - Link - Estadão

Projeto do Google mapeia as mensagens de usuários de todo o mundo com seus desejos e suas promessas de ano novo

SÃO PAULO – Que tal ver as promessas e os desejos de pessoas de todo o mundo para 2013? É isso que faz um mapa interativo criado pelo Google e lançado no fim do ano.

—-

No mapa de resoluções do Google Zeitgeist (projeto que mapeia tendência mundias de acordo com os termos buscados), é possível ver algumas das mensagens enviadas por pessoas em diversos países e idiomas, divididas em oito tipos de categorias: amor, saúde, carreira, finanças, família, formação, fazer o bem e outra.

As mensagens são traduzidas automaticamente para o idioma do usuário que está vendo o mapa, mas o sistema de tradução nem sempre é correto. Uma mensagem publicada nos EUA (“Get engaged” — ficar noivo/a), por exemplo, é traduzida como “Se engajar”.

Quem quiser pode enviar sua própria mensagem de ano novo para o projeto do Google. Basta seguir as orientações do site e preencher os campos com o desejo de ano novo, indicando uma das categorias.

O mapa pode ser acessado em http://www.google.com/zeitgeist/2012/resolutions/.