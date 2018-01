Um MP3 Player realmente pequeno - Link - Estadão

Se você achava que o iPod Nano ou os modelos mais novos do iPod Shuffle eram muito pequenos, prepare-se para uma surpresa: que tal um player do tamanho de um fone de ouvido?

Esse é o conceito por trás do produto da empresa japonesa Thanko. O Microsports MP3 Player é o menor tocador de música do mundo, pesando apenas 8g. Ele fica colado a um dos lados do fone de ouvido intra-auricular, e usa um cabo USB mini para se conectar ao outro lado do fone, ou a um computador.

O player está disponível em versões com 2 ou 4 gigabytes de memória, e funciona por até 4 horas seguidas quando carregado. Disponível no site oficial da Thanko a 4.980 ienes por 2 gb (cerca de 55 dólares), ou 5.980 ienes pela edição mais espaçosa (aproximadamente 65 dólares).