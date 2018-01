Um museu online livre de videogames - Link - Estadão

Site quer preservar a história dos jogos eletrônicos, com fotos em alta qualidade e descrições detalhadas

SÃO PAULO – Cansado de ver imagens granuladas e toscas de videogames antigos na Wikipédia, o americano Evan Amos achou que podia fazer melhor. A partir de sua coleção pessoal, ele renovou as fotos da enciclopédia com imagens de alta qualidade, armazenadas no Wikimedia Commons, que reúne fotografias de uso livre.

Agora, ele quer mais. Em outubro, Amos se propôs a criar o Vanamo Online Game Museum, um site dedicado a preservar a história dos jogos eletrônicos, com fotos em alta qualidade e descrições cheias de detalhes.

Para tornar o projeto real, Amos buscou apoio no Kickstarter, site de financiamento coletivo, pedindo US$ 8,5 mil. Em pouco mais de um mês, a iniciativa arrecadou mais de US$ 12 mil. O dinheiro será usado na compra de consoles e acessórios que o fotógrafo ainda não tem, compondo o acervo do site.

As imagens – como a do Nintendo Entertainment System (conhecido no Brasil como “Nintendinho”) que se vê acima – ficarão disponíveis para qualquer pessoa, enquanto os videogames irão para o acervo do Game Center da Universidade de Nova York.

—-

Leia mais:

• Link no papel – 4/11/2013