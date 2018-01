Um Nook mais barato - Link - Estadão

O CEO da livraria Barnes & Noble, William Lynch, apresentou nesta terça uma nova versão do Nook. FOTO: Mary Altaffer/AP

A livraria norte-americana Barnes & Noble vai lançar uma versão mais leve, fina e barata do seu leitor de livros digitais,o Nook, por US$ 139, em um sinal de que está disposta a competir com os rivais Amazon e Borders por preços mais acessíveis.

Disponível a partir de 10 de junho nos Estados Unidos, o novo Nook — apelidado de All-New Nook — tem uma tela sensível ao toque de 6 polegadas (15 centímetros) e pode armazenar mais de mil livros digitais.

A livraria disse nesta terça, 24, que o aparelho vai permitir fazer buscas por palavras, realçar passagens dos livros e ajustar o tamanho da fonte digitando em um teclado virtual na tela. O e-reader pesa 212 gramas, 35% a menos do que a primeira versão do Nook, lançada há um ano e meio. O iPad 2 é quase três vezes mais pesado, com 600 gramas.

A versão mais recente do Kindle, da Amazon, pesa 240 gramas, embora ele permita armazenar uma quantidade de livros quase três vezes maior.

O aparelho da Barnes & Noble é a resposta da livraria às versões mais acessíveis dos aparelhos da Amazon e da livraria Borders. A Borders anunciou a pré-venda de um e-reader fabricado por um parceiro japonês chamado Kobo, que será vendido a partir de US$ 130 no mês que vem.

A Amazon, por sua vez, reduziu o preço do Kindle no mês passado para US$ 114. O aparelho, porém, exibe anúncios publicitários na tela inicial, com o índice dos livros, e nas imagens de proteção de tela.

/ AP