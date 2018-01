Um notebook que vira tablet - Link - Estadão

Funciona assim: com as duas partes conectadas, ele é um notebook comum – e bem decente, com processador Core 2 Duo e Windows 7. Mas dá para desconectar a tela, que sozinha vira um tablet multitouch com processador ARM Qualcomm Snapdragon que roda com um sistema operacional baseado em Linux.

Ele se conecta via Wi-Fi, e o tablet via 3G. E olha que legal: quando você está navegando e desconecta as partes, ele te lembra os sites em que você estava e os reconfigura para a versão móvel. Foi o Gizmodo quem testou.

O produto será lançado oficialmente na CES. O preço estimado é US$ 999.