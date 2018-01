Um passeio pelo país das tecnologias - Link - Estadão

Grandes e pequenas empresas dividem o espaço na IFA; confira o que deve aparecer no mercado em breve

Por Ana Freitas, de Berlim

ESPECIAL PARA O ESTADO

A IFA, uma das feiras de tecnologia mais importantes do mundo, começou no último dia 31 em Berlim. Pelos corredores da feira, encontra-se todo tipo de gente: jornalistas e blogueiros, nerds e homens de negócios, jovens que só querem comprar uma capa nova pro celular e outros que vão até lá para conferir as últimas novidades em hardware para games.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

Estive na IFA e fotografei todos os tipos de gadgets e lançamentos – dos mais simples ao mais sofisticados, das grandes empresas. A feira não traz só pavilhões de grandes marcas: os pequenos empreendedores e fabricantes, a maioria oriental, também estão por lá. Confira:

1. A chinesa Yantouch demonstrava, empolgada, uma caixa de som pra celular e MP3 player cuja função era mudar de cor enquanto trocava música. O outro lançamento da empresa na feira é um relógio futurista, também multicolorido, que simula o nascer do sol na função despertador. Mirabolante:

2. Uma mergulhadora americana aproveitou a IFA pra lançar uma invenção simples e esperta: o aLOKSAK. Feitos de plástico industrial usado pra transporte de lixo hospitalar, esses saquinhos servem pra impermeabilizar qualquer gagdet e permitir o uso deles debaixo d’água. É barato (o menor, esse do iPhone, custa 3 euros), o touchscreen funciona perfeitamente dentro deles e a engenhoca é funcional. É uma solução barata pra usar o telefone na chuva ou tirar fotos dentro da piscina:

3. A Wexler, cujo mercado mais forte é a Rússia, esteve na IFA para mostrar o flexOne, um e-reader concavo e super flexível. De acordo com a empresa, trata-se do mais leve e mais fino produto dessa categoria disponível hoje no mercado. De fato, o aparelhinho impressiona pela robustez e bom acabamento, apesar de ser tão leve: são só 110g, contra 212g do Nook e 160g do Kindle. Por conta do design, é um e-reader ideal pra guardar no bolso, já que ele até se molda ao formato da perna:

4. Com seus diretores italianos de terno e gravata, destoando dos chineses e coreanos dos estandes ao redor, a Lavatelli apresentou um travesseiro que se conecta a um MP3 player e toca música baixinho. Só da mesmo pra escutar se você tiver com a cabeça deitada nele. A ideia, segundo os representantes da marca, vem preencher um nicho de mercado que está carente: de acordo com eles, 70% das pessoas dizem dormir eventualmente com fones de ouvido:

5. A Dell está apostando em Desktops com touchscreen e telas grandes all-in-one, ou seja, com a CPU embutida no monitor. Esse é o Inspiron One, que tem 23 polegadas de tela.

6. No enorme espaço que a Acer ocupou na IFA, a empresa espalhou muitos lançamentos na área de smartphones e tablets. Esses são o Iconia Tab A510, que tem processador Quad Core, saída HDMI e câmera traseira de 5 megapixels, e o Acer Liquid Gallant, um smartphone leve e bonito, com tela de alta definição, 1GB de RAM e câmera de 5 megapixels. O Android é 4.0:

7. Na sua estreia no mercado, a SOL quer preencher uma lacuna do mercado: fones de ouvido estilosos, com boa qualidade de áudio mas que não custem os olhos da cara. Seu produto de estreia é modular e permite a compra em separado de hastes, fios e os fones em si, tem um equilíbrio de frequências muito bom e custa a partr de US$ 100:

8. O Xperia Tablet S é a nova aposta da Sony pros tablets e impressiona pela bateria: são até 10 horas rodando a versão 4.0 do Android. O Xperia Tablet S começa a ser vendido por aqui no dia 7 de setembro:

9. Outra aposta (não só da Sony) são os notebooks híbridos, com teclados deslizáveis, que se transformam em tablets. Estreando com louvor o Windows 8, esse ultrabook, apesar de pesado, impressiona pelo brilho e qualidade do touchscreen:

10. A Philips apresentou uma churrasqueira elétrica que é capaz de deixar os alimentos com aquele gostinho característico de churrasco através de uma espécie de serragem aromatizante, que é colocada na máquina. Engenhoso:

11. O Ultrabook Satellite da Toshiba é outro notebook com teclado deslizável que, com pouco esforço, vira tablet. Também rodando Windows 8, tem um design menos atraente que seus concorrentes da Sony:

12. A Toshiba também mostrou computadores All-in-One com grandes telas e OS Windows 8. A tela, sensível ao toque, é surpreendentemente rápida:

13. O tão anunciado Galaxy Note II não trouxe, assim, tantas mudanças com relação a seu predecessor. A Samsung está apostando alto no aparelho, e por aqui se veem anúncios dele até em pontos de ônibus. Leve e bonito, o aparelho com tela de 5.5 polegadas agora conta com uma caneta stylus, 2GB de RAM, câmera traseira de 8 megapixels e frontal de 1.9 megapixels, além de gravação de vídeo em HD.

14. A Samung Galaxy Camera foi meu lançamento preferido na feira. Uma câmera com tela de 4.77 polegadas com um touschcreen eficiente, rodando Android e que tem milhares de modos especiais pra facilitar a vida dos não-fotógrafos, de vídeo em slow-motion a efeitos que os fotógrafos de Instagram estão acostumados. Acrescente aí impressionantes 21x de zoom óptico, conectividade Wi-Fi e 3G e aplicativos como Foursquare, Facebook e o próprio Instagram. A Samsung Galaxy Camera é um celular com uma ótima câmera, mas que não faz ligações.