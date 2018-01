Um PC para cada duas pessoas - Link - Estadão

O Brasil atingirá a marca de um computador pessoal (PC) para cada dois habitantes no primeiro trimestre de 2012, de acordo com a 22ª Pesquisa Anual do Uso de Informática, divulgada nesta terça, 19, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

“Essa proporção era esperada, mas mais para a frente. No entanto, como o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) revisou para baixo, no Censo, o número de pessoas no País, a relação de um computador a cada dois habitantes já vai acontecer no início do próximo ano”, disse o coordenador da pesquisa, Fernando Meirelles, professor da FGV.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

De acordo com o levantamento, atualmente há 85 milhões de computadores em uso no País, levando-se em conta os ambientes doméstico e de trabalho. No ano passado, 14,6 milhões de PCs foram vendidos, ou seja, um a cada dois segundos. “Em três anos, de 2007 a 2010, dobrou o total de computadores do País”, afirmou Meirelles.

Segundo o especialista, a associação de três fatores ajuda a explicar esses números. Em primeiro lugar, a queda do custo de um computador.

“Antes o cara discutia se ia trocar o carro ou comprar um computador. Hoje se discute se será o computador ou a geladeira”, brincou Meirelles. Ele lembrou também do aumento do poder aquisitivo no Brasil, principalmente em relação à classe C, e dos contínuos investimentos em tecnologia por parte das empresas. Por fim, abordou o que ele chama de “percepção de utilidade”. “Dá para viver hoje sem um computador? Dá, mas a pessoa vai passar perrengue. Isso faz com que haja uma disposição para a pessoa ter um computador”, explicou.

A pesquisa mostra que o Brasil possui 44 computadores a cada grupo de 100 habitantes, o que coloca o País acima da média mundial, que é de 36 PCs a cada 100 habitantes. Apesar disso, observa-se que há um grande potencial de crescimento nesse mercado, pois o levantamento aponta que nos Estados Unidos são 106 computadores a cada grupo de 100 habitantes. A tendência, de acordo com o levantamento, é que o Brasil atinja 140 milhões de PCs em 2014.

/ Renan Carreira (AGÊNCIA ESTADO)

—-

Leia mais:

• Venda de PC no Brasil cresce 29%

• Mercado de PCs cresce 23,5% no Brasil