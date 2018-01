Um PSP Phone com Android 3.0? - Link - Estadão

O Engadget informa, segundo uma fonte ouvida pelo site, que a Sony Ericsson estaria desenvolvendo um celular para servir como uma plataforma de games. O planejamento já estaria no estágio final e o novo aparelho deve rodar com a próxima versão do Android, a 3.0 (ou Gingerbread).

Segundo o Engadget, o aparelho seria uma mistura do Samsung Captive e o PSP Go. Em vez de um teclado QWERTY deslizante, ele teria controles de videogame e uma tela secundária sensível ao toque para controlar os jogos. Ele ainda deve ter uma tela entre 3,7 e 4,1 polegadas, deve usar o processador Snapdragon de 1GHz e deve ser lançado como um modelo Xperia/Playstation.

Para transformá-lo numa plataforma de games, conectada à rede, o Android 3.0 teria uma nova área de games completamente redesenhada — vale lembrar que o Windows Phone, da Microsoft, que chega no fim do ano terá conexão com a rede Live do Xbox, para rodar games no celulares com o próximo sistema operacional móvel da Microsoft. Os games para o novo aparelho da SonyEricsson também serão em 3D, seguindo a linha do Nintendo 3DS.

O Engadget — que afirma se tratar “mais do que apenas outro boato” — diz que o celular já poderia ser apresentado em outubro.

Veja só a montagem que o site fez, imaginando como seria o novo celular-videogame:

A reportagem original, você encontra aqui.