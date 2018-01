Um retorno ao antigo Google Reader - Link - Estadão

The Old Reader resgata as funcionalidades eliminadas no leitor de RSS do Google, mas esbarra ainda em pequenos problemas

SÃO PAULO – “Ler seu feed de RSS sozinho não tem graça”, reclama o site The Old Reader, que criou um serviço que emula tudo o que foi eliminado no leitor do Google.

Os órfãos agora podem voltar a adicionar e seguir pessoas e acompanhar os itens compartilhados pelos contatos, nos moldes da rede social abandonada pelo Google. O site é bastante fiel e tem novos elementos: identifica feeds ‘mortos’ e tem uma área com os posts mais compartilhados no momento.

Ele quer recuperar o que foi perdido. No final de 2011 o Google fez uma alteração brusca em seu leitor de RSS. A atitude foi considera a morte do Google Reader.

Para integrar o antigo serviço à rede social G+, a empresa eliminou todas as características sociais da ferramenta (possibilidade de dividir posts com os amigos, seguir conhecidos e pessoas interessantes e ter um espaço para comentários) e deixou muitos órfãos.

Hoje quem utiliza o Reader, mesmo com a opção de compartilhar o que lê no Plus, vive isolado, precisa caçar sozinho feeds novos e material interessante.

Importe seus feeds

A importação dos feeds para o The Old Reader pode ser feita através da conta do Google – fornecendo e-mail e senha – ou através do arquivo OPML, que pode ser baixado nas configurações do Reader. A importação é lenta e leva bastante tempo. Ainda em versão beta, o site apresenta certa lentidão e eventualmente mostra mensagens de que está fora do ar.

