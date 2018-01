Um retrato sem censura da Coreia do Norte - Link - Estadão

Will Scott e seus alunos. FOTO: Reprodução Will Scott e seus alunos. FOTO: Reprodução

De dentro do campus da Universidade de Ciência e Tecnologia de Pyongyang, capital da Coreia do Norte, o americano Will Scott usava o Skype rotineiramente para conversar e compartilhar imagens do seu novo local de trabalho com velhos amigos em Washington, nos Estados Unidos. No Foursquare, o fotógrafo da Associated Press, David Guttenfelder, foi por semanas “prefeito” do Koryo Hotel, no centro da capital norte-coreana. Já sua colega Jean H. Lee gosta de usar o aplicativo Loopcam para criar gifs animados com as fotos que tira pelo país antes de postá-las no Instagram.

Conhecido como um dos territórios mais fechados do mundo, com uma internet própria e vigiada, há um ano a rotina da Coreia do Norte tem sido documentada pelas lentes dos celulares de estrangeiros que visitam a nação asiática.

Em janeiro do ano passado, o governo local passou a permitir que os turistas entrassem no país com seus smartphones – até então, eles eram confiscados na entrada e só entregues quando o turista já estava no aeroporto pronto para ir embora. Em fevereiro, liberou a visitantes acesso a uma rede 3G por meio de um chip da operadora local Koryolink – que custa entre US$ 100 e US$ 200, segundo o site North Korea Tech.

Desde então, turistas, fotógrafos e professores estrangeiros que foram trabalhar na Coreia do Norte usam essa rede para postar no Instagram imagens da rotina de Pyongyang, mostrando pela primeira vez ao mundo um retrato do país por meio de fotografias que não são selecionadas previamente por censores do governo do líder Kim Jong-un.

Imagens de paradas militares, crianças brincando na rua, restaurantes e casas de show na Coreia do Norte aparecem no Instagram sob hashtags como #pyongyang, #thiskoreanlife e #livefromnorthkorea.

Scott, estudante de doutorado em Ciência da Computação na Universidade de Washington e ex-engenheiro de software do Google, postou sua primeira foto do país em outubro passado, quando mudou-se para Pyongyang para dar aulas como voluntário em uma universidade. Imagens dos seus alunos, do campus universitário e até mesmo de um show de talentos local estão reunidas em seu Instagram. “Vi um pedaço muito pequeno da vida na cidade. O campus da faculdade era fechado e as pessoas precisavam se registrar para visitar o local”, contou por e-mail ao Link, ao voltar para os Estados Unidos.

As saídas fora do campus eram permitidas, mas apenas para locais turísticos previamente autorizados pelo governo e acompanhadas por um representante do ministério da educação. Ainda assim, os registros fotográficos de Scott não foram reprimidos, com uma única exceção. “Fui visitar uma barragem com um grupo de alunos e alguns de nós voltamos um pouco na estrada para fotografar o local. Um policial começou a gritar com a gente e pediu para deletarmos as imagens”, conta. “É o tipo de situação na qual você não sabe quão graves podem ser as consequências.”

Selfie de estrangeiros em Pyongyang. FOTO: Reprodução Selfie de estrangeiros em Pyongyang. FOTO: Reprodução

Censurada

Enquanto os estrangeiros podem ter acesso à rede mundial de computadores, a população de 24 milhões de pessoas da Coreia do Norte segue com o acesso controlado. Os moradores locais submetem-se a uma série de regras distintas na área de telecomunicações. O acesso a alguns serviços de 3G, o envio de mensagens por SMS e MMS e videochamadas, por exemplo, só podem ser realizadas por meio de uma intranet que fornece acesso a alguns sites locais, mas não a rede global.

No reino de Kim Jong-un não há pessoas na rua checando o feed do Facebook, curtindo fotos dos amigos no Instagram ou procurando uma indicação de lugar para comer no Foursquare. Quem tem um 3G, como os estrangeiros, pertence a uma minúscula elite.

A exceção ocorre em algumas universidades, como a que Scott trabalhava, em que os alunos de pós-graduação podem acessar a rede global – os estudantes de graduação não são considerados “maduros o suficiente” para isso. Para enviar um e-mail, no entanto, o aluno precisa submeter o texto para ser lido por um representante da universidade.

Por causa dessa limitação da rede, no país a troca de arquivos e informações é realizada principalmente por meio de pen drives, “o que fazia com que vírus fossem bastante comuns nos computadores da universidade”, diz Scott. “Eu temia se alguma das minhas ações na internet iriam causar a ira de alguém. Como pesquisador de tecnologia, fuçava o tempo todo nas coisas para ver como elas eram conectadas”, conta Scott.

Estátua de Kim Ill-sung. FOTO: Reprodução Estátua de Kim Ill-sung. FOTO: Reprodução

Explorador

Fotógrafo da AP, Guttenfelder foi um dos primeiros a postar imagens da Coreia do Norte nas redes sociais. Quando esteve no país pela primeira vez, em 2000, seu celular foi confiscado e as janelas do quarto de hotel onde se hospedou eram cobertas por um plástico preto.

Depois dessa experiência, a possibilidade de fotografar a rotina do país, mesmo que de forma limitada, muitas vezes pela janela do seu quarto no Koryo Hotel, é vista por ele como uma vitória. Em entrevista à revista Wired, Guttenfelder celebrou nunca ter sido impedido de fotografar e não ter seu Instagram censurado. “Até alguns meses atrás, o mapa da Coreia do Norte no Google estava em branco. Agora me sinto como um explorador, traçando o país com os meus check-ins e fotos”, disse.