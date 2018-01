Um robô iraniano - Link - Estadão

Está vendo esse simpático andróide aí em cima? É o Sorena 2, a segunda geração de robôs humanóides feitos no Irã. O primeiro modelo, criado em 2008, não fazia muito mais do que deslizar pelo chão e se mexer, seguindo as ordens de um controle remoto.

Pesquisadores da Universidade de Tehrã decidiram pegaram a mesma base e construiram um mais sofisticado, com oito graus de movimento seus pés e oito nas mãos.

No sábado, o resultado foi apresentado ao presidente Mahmoud Ahmedinejad, que gostou do que viu. Segundo os inventores, não deve demorar para que o robô seja atualizado, ganhando visão e a capacidade de falar.