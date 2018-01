Um russo incomoda muita gente - Link - Estadão

Um jovem russo de 23 anos foi identificado pelo FBI como suspeito de, sozinho, ser o responsável por cerca de um terço dos spams que circulam na internet em todo o mundo.

—-

O FBI acredita que Oleg Nikolaenko é o homem por trás da “Mega-D”, uma rede de 500 mil computadores infectados com vírus que disseminam spams com mensagens falsas de artistas vendendo prescrições e relógios da marca Rolex. Na internet, Nikolaenko é conhecido pelo nick “Docent”.

A polícia federal dos Estados Unidos rastreou os dados financeiros de Nikolaenko e descobriu que ele recebeu US$ 500 mil de Lance Atkinson, que também faz dinheiro disseminando spams web afora. Atkinson, juntamente com o comparsa Jody Smith, foi preso no ano passado por crimes de internet e admitiu ter negócios com Nikolaenko.

“Mega-D”, a rede que espalha um terço dos spams pelo mundo, foi detectada pela empresa de segurança na web FireEye, que também identificou os computadores que estavam infectados e que serviam de trampolim para as indesejadas mensagens que nos incomodam diariamente.