Um smartphone do Google? - Link - Estadão

“Nós tivemos fogos de artifícios e todos nós ganhamos o novo Google Phone. Ele é lindo”, twittou a a gerente de produtos open source da empresa, Leslie Hawthorn.

Jason Howell, repórter do site de tecnologia CNet, estava no Google no dia e afirmou que “o novo Google Phone tem o hardware da HTC e roda Android 2.1, que tem novos recursos visuais como planos de fundo animados”. Quase todos os funcionários do Google, diz ele, receberam o smartphone de presente, desbloqueado. O lançamento ficaria para o fim de janeiro de 2010.

A empresa ainda não fez um anúncio oficial do lançamento do telefone celular.