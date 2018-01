Um tablet de U$199. E não tem nada a ver com a Apple - Link - Estadão

O preço sugerido do produto é de US$199, o que o faria bem competitivo com o Kindle e com os outros tablets que podem ser lançados neste ano. Segundo o anúncio da companhia, ele rodará os sistemas operacionais Android, do Google, e Linux, e terá conectividade 3G e wireless.

O tablet contaria também com um teclado opcional

Os protótipos do produto devem ser apresentados na feira de tecnologia CES e, segundo a marca, chegarão às lojas nos EUA no meio do ano.

Leia mais:

Vem aí o “Kindle killer”?

Na CES, fabricantes apostarão em produtos acessíveis

O Google está preparando um tablet?

One Laptop Per Child anuncia tablet de US$ 75 para 2012