Um terço dos brasileiros tem Facebook - Link - Estadão

País se torna o 2º em número de usuários, atrás apenas dos EUA; já são 64 milhões de brasileiros usando a rede social

Por Mariana Congo, do Radar Tecnológico

SÃO PAULO – O Brasil foi o país que mais cresceu em número de usuários do Facebook em 2012: 29,7 milhões de pessoas passaram a acessar a rede social por aqui.

Com isso, o País se tornou o segundo em número de perfis, atrás dos Estados Unidos. Índia aparece em terceiro lugar.

No fim de 2011, o Brasil tinha 35,1 milhões de usuários. Um ano depois, o número chegou perto de dobrar e foi para 64,8 milhões. Isso significa que hoje um terço dos brasileiros tem perfil no Facebook (32,4%).

Os dados são da Socialbakers, empresa de estatísticas sobre mídias sociais.

O número continua a crescer. Mais 4 milhões de brasileiros se cadastraram na rede nas duas últimas semanas. O relatório diz que o Facebook ainda tem muito potencial para crescer por aqui.

O maior grupo de brasileiros tem entre 18 e 24 anos (20,8 milhões). O estudo considera que 82,32% da população do País tem acesso a internet.

Regiões do mundo

Os Estados Unidos têm mais da metade da população conectada à rede social (53,9%), com 167,4 milhões de pessoas. Mas, em 2012, a América do Norte caiu do posto de região com o maior número de usuários para a terceira posição, atrás de Europa, em segundo, e Ásia, em primeiro.

Seis nações asiáticas estão no top 10 de países que mais cresceram em número de usuários em 2012. Foi isso que ajudou a Ásia e figurar, pela primeira vez, como o continente com mais pessoas conectadas ao Facebook.

No entanto, quando o ranking de regiões é ponderado pela população, o Facebook atinge 6,8% dos asiáticos. Na Europa, 30,3% da população. América do Norte: 44,6%. América do Sul: 36%. África: 5,1% Oceania: 41%.

Com esses números, o relatório reforça o potencial de crescimento da rede na populosa Ásia.

Luciano Huck: o mais curtido / Foto: Joelson Paiva/Estadão

Curiosidades sobre o Brasil

Marca: o Guaraná Antártica é a marca mais curtida por brasileiros, com 9,6 milhões de fãs. É seguida pela Skol, com 9,1 milhões, e Coca-cola, com 6,7 milhões.

Celebridade: o apresentador Luciano Huck é a personalidade com mais fãs brasileiros: 7,8 milhões. Depois está a cantora Adele: 4,2 milhões, e Bruno Mars, com 2,7 milhões.

Esportes: Corinthians é o time com mais fãs na rede social, 3 milhões. Flamengo: 2,8 milhões. Depois, a página do jogador Cristiano Ronaldo é a mais curtida, com 2,4 milhões, quase empatada com o Neymar.

Lugares: aeroportos são os locais onde as pessoas mais gostam de fazer check-in. Dentre os cinco lugares em que os brasileiros mais fazem check-in, todos são aeroportos. O Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, aparece em primeiro lugar, seguido do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Depois, na ordem: Brasília, Confins e Salvador.