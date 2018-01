Um tour virtual por dentro do Castelo Rá-Tim-Bum - Link - Estadão

Site permite tour virtual por toda a exposição, que ficou sete meses no MIS . FOTO: Reprodução Site permite tour virtual por toda a exposição, que ficou sete meses no MIS . FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Perdeu a exposição Castelo Rá-Tim-Bum em São Paulo? A mostra em celebração aos 20 anos do programa da TV Cultura, realizada no Museu da Imagem e do Som (MIS), fez tanto sucesso que teve sua duração ampliada de outubro até meados de janeiro.

Segundo a organização do evento, 410 mil pessoas assistiram à exposição nos sete meses em que ficou em cartaz. Ainda assim, muita gente lamentou não ter conseguido ver a mostra. Conforme reportagem do Estado, no último dia da exposição várias pessoas foram embora do MIS chateadas por não terem conseguido ingresso.

Para atender a esse público e ajudar quem esteve no local a matar a saudade do Castelo, a organização do evento lançou essa semana o Tour Virtual 360º da expo. Nele, é possível navegar pela exposição e conferir todos os detalhes da montagem preparada no MIS, em um sistema similar ao usado, por exemplo, pelo Google Street View. Clique para ver.

Para quem quer conhecer os bastidores da exposição, o Link vistiou o MIS durante o tempo em que a exposição estava aberta ao público e preparou um vídeo sobre a tecnologia por trás da mostra Castelo Rá-Tim-Bum.