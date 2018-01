Um 'translathon' pela liberdade online - Link - Estadão

Campanha quer traduzir Declaração de Liberdade da Internet para o maior número de línguas possível

SÃO PAULO – A internet se mobiliza para traduzir em um maior número de línguas possível a Declaração de Liberdade da Internet. A campanha foi chamada de “Translathon da Liberdade da Internet” e tem curadoria do projeto Global Voices.

A Declaração lista os cinco princípios que devem nortear a internet: expressão, acesso, abertura, inovação e privacidade.

A declaração quer enfatizar que são esses princípios que possibilitam a internet ser o que é hoje: um local de criação, comunicação, entretenimento e trabalho.

O documento já ganhou versões em 28 línguas, incluindo árabe, alemão, hebraico, indonésio, malagasi, tailandês e português. A campanha pede voluntários para traduzir em outros idiomas e para revisar algumas das traduções já feitas.