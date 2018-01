Um YouTube ilegal - Link - Estadão

O site se apresenta como uma “maneira revolucionária” de assistir a vídeos. E, de fato, a proposta é assustadora: o Tube+ é um híbrido que agrega torrents, links de vídeos postados em sites como Hotfile e também serviços de streaming. Tudo junto. Tudo ilegal. E com uma praticidade que lembra a do YouTube. O site até recebeu o apoio do maior agregadador de torrents do mundo, o The Pirate Bay, e pode se tornar um próximo grande vilão de redes de TV, estúdios de cinema e sites que cobram para assistir filmes e séries por streaming.

Além de transmitir os vídeos em streaming como no YouTube, o Tube+ dá os links para arquivos no BitTorrent e para o programa de compartilhamento de arquivos eMule — ambos usados para trocar arquivos ilegalmente entre usuários na rede. É possível buscar o conteúdo por título ou ano, e o site ainda lista a classificação no IMDb, site que reúne informações sobre filmes.

Há filmes e programas de TV, mas muitos estão com links quebrados ou com restrições. De qualquer maneira, é um repositório grande em uma plataforma que poderá incomodar muito a indústria. Filmes em cartaz nos cinemas brasileiros, como a animação Rio, por exemplo, são facilmente encontrados se os links funcionarem.

O site mantém uma seção avisando que é um provedor de conteúdo que permite aos “detentores de copyright se autopublicar na internet”.

Eles alegam que não monitoram o conteúdo, mas prometem levar a “violação de copyright muito seriamente” e “proteger vigorosamente os direitos dos detentores de direitos autorais”, embora indique links praticamente apenas para assistir séries de TV e filmes — cujos direitos são de emissoras e estúdios de TV. Há um formulário online e um e-mail específico para atender aos pedidos de remoção de conteúdo protegido.