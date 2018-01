Uma análise do iCloud; da Apple - Link - Estadão

Esta semana, no New York Times, fiz uma resenha do novo iPhone 4S, da Apple. Mas o novo aparelho é somente um dos grandes novos produtos que a Apple está lançando nesta semana. Na quarta feira, o iCloud entrou no ar.

Este novo serviço é a mais nova encarnação do que se chamou iTools, depois .Mac, e então MobileMe.

Eis aqui três boas notícias sobre o iCloud.

Primeiro, é gratuito. (O MobileMe custava US$ 100 por ano.)

Em segundo lugar, ele oferece mais funcionalidades do que o MobileMe.

E terceiro, o serviço é sólido. Como uma rocha. Seria compreensível se você quisesse manter-se longe dele; muitas pessoas lembram dos dados perdidos e dos problemas do primeiro MobileMe – mas, desta vez, parece que a Apple acertou.

Então, o que é o iCloud?

* Um serviço de sincronização. Ele mantém atualizados e idênticos o seu calendário, agenda de endereços e documentos em todos os seus aparelhos: Macs, PCs, iPhones, iPads, iPod Touches. Em outras palavras, é muito semelhante ao que o MobileMe foi.

Esta é uma enorme conveniência. Você muda, adiciona ou apaga um compromisso ou um contato numa agenda de endereços num determinado aparelho, e a mudança se reflete em todos os outros de modo instantâneo, automaticamente, via conexão sem fio.

O iCloud também inclui uma conta de e-mail gratuita, que termina em @me.com. O mesmo se aplica: se deletar a mensagem num aparelho, você a encontrará na pasta de e-mails deletados no outro. Quando enviar uma mensagem do seu iPad, irá encontrá-la na pasta de e-mails enviados do seu Mac. E assim por diante.

Alguns programas estão disponíveis para mais de um aparelho – incluindo o próprio conjunto de aplicativos iWork, da Apple (Numbers, Pages, Keynote). Esses programas estão disponíveis para o Mac, iPhone/iPod Touch e iPad. Neste caso é possível criar ou editar um documento num tipo de aparelho, e então observar maravilhado enquanto o iCloud sincroniza o seu conteúdo com o de todos os outros dispositivos Apple que o usuário possuir. (Bem, mais ou menos. Crie ou edite um documento num iPhone/iPad/Touch e ele aparecerá no site iCloud.com, disponível para um download manual para o seu Mac; a transferência não é automática. Da mesma maneira, é preciso transferir esses arquivos manualmente para o iCloud.com antes de estes poderem ser transmitidos para os seus dispositivos Apple.

* Um espaço de armazenamento online. Qualquer coisa que você comprar da Apple – música, programas de TV, livros eletrônicos e aplicativos – é armazenada online, tornando-se facilmente acessível a qualquer hora. Por exemplo, quando você compra uma música ou um programa de TV da loja online iTunes, o produto comprado pode aparecer automaticamente em todos os computadores e aparelhos da Apple que você possuir. Se preferir, poderá baixar novamente manualmente o produto a qualquer momento, sem nenhum custo.

* Photo Stream. Cada vez que uma nova foto entra na sua vida — quando você tira uma fotografia com um iPhone/iPad/Touch, por exemplo, ou importa uma foto de uma câmera ligada ao seu computador — ela entra numa pasta especial chamada Photo Stream. Em outras palavras, ela aparece automaticamente em todos os seus outros aparelhos compatíveis com o iCloud: iPhone, iPad, Touch, Mac, PC, Apple TV.

Ora, o seu iDispositivo não tem tanto espaço de armazenagem disponível quanto o seu Mac ou PC; ainda não se pode comprar um iPad com 750 gigabytes de memória. É por isso que, no seu iDispositivo, o Photo Stream armazena apenas as últimas mil fotos.

(Há também uma outra limitação: os servidores do iCloud armazenam suas fotos por 30 dias. Se os seus dispositivos acessarem a internet ao menos uma vez por mês, eles permanecerão sincronizados com o Photo Stream. E o serviço não faz a sincronização pelo sinal do celular. Ele envia as fotos somente quando o usuário se encontra num local com acesso Wi-Fi ou quando está conectado a uma rede comum).

No seu Mac ou PC, não é preciso se preocupar com essa história de mil fotos e 30 dias. Uma vez que elas apareçam no computador, permanecerão ali até que o usuário as apague.

Num iDispositivo, quando uma foto é baixada, é possível copiá-la para o seu Camera Roll, onde ela fica salva permanentemente.

E este é um dos melhores recursos em todo universo do iCloud , porque significa que você não precisa sincronizar seu iPhone usando um cabo USB para transmitir suas fotos ao seu computador. Tudo acontece automaticamente, sem fios, pelo sinal Wi-Fi.

É também uma excelente maneira de enviar fotos na direção contrária – a partir do seu Mac ou PC. Você pode arrastar as fotos para a pasta Photo Stream e ficar maravilhado ao vê-las aparecendo no seu iDispositivo.

A única coisa estranha é que, para preservar sua simplicidade, a Apple projetou o Photo Stream para ser literal e rígido. Cada foto que entra na sua corrente fotográfica se torna parte do Photo Stream. Você não pode escolher quais imagens adicionar. O mais alarmante: é impossível apagá-las. Todas as suas fotos horríveis, mal feitas e escandalosas entram na torrente e assim se propagam para todos os seus dispositivos iCloud. Má notícia para os políticos.

(Se alguma imagem infeliz entrar no seu álbum, você pode visitar o iCloud.com e utilizar a função Reset Photo Stream. Certifique-se apenas de desligar seu Photo Stream e de ligá-lo novamente em cada um dos seus aparelhos, para que eles “percebam” que o Photo Stream agora está vazio).

* Back to My Mac. Esta opção permite que você acesse os arquivos de um Mac a partir de um outro Macintosh pela internet. Não é novo, mas este recurso sobrevive no iCloud.

* Find My iPhone — e Find My Mac. O Find My iPhone, que era o único recurso grátis do MobileMe, indica a localização detalhada e imediata do seu iPhone ou iPad num mapa. É excelente para ajudá-lo a encontrar o seu iDispositivo quando este foi perdido ou roubado.

Pode-se também fazer com que o seu dispositivo comece a produzir um som metálico e alto durante alguns minutos por meio de controle remoto — mesmo que o aparelho esteja em modo de vibração. O que é brilhantemente eficaz quando o seu aparelho escorregou para baixo das almofadas do sofá. Em situações mais graves, você pode até apagar o telefone por controle remoto, evitando que informações delicadas caiam nas mãos erradas.

No iCloud, este recurso pode ajudar a encontrar o seu Mac, também. Isso pode parecer uma ideia ridícula; com que frequência você perde o seu iMac? Lembre-se: 75% de todos os computadores Apple são laptops.

* Backup automático. O iCloud faz um backup automático do conteúdo do seu iPhone, iPad ou iPod Touch. Isto é feito de modo completo, automático e via rede sem fio (por meio do sinal Wi-Fi, mas não das conexões celulares). O processo é rápido, uma vez que o iCloud faz o backup apenas dos dados que foram alterados desde o último backup feito.

Mas, sob certos aspectos, o iCloud é uma versão mais leve do antigo MobileMe. Alguns dos recursos do serviço anterior não sobreviveram à atualização. Por exemplo:

• iWeb. A beleza deste programa fácil de usar para criar sites da internet está no fato de, com um clique, o usuário conseguir publicar o seu trabalho na rede – - o site MobileMe “hospedava” suas páginas. (Como substituto, pode-se também usar o serviço gratuito www.weebly.com, que simplifica muitíssimo o processo de desenvolvimento

de um website.)

• O iDisk. Este “disco rígido virtual nas alturas” era uma excelente maneira de transferir grandes arquivos entre diferentes computadores (como substituto, pense no DropBox ou no SugarSync; eles permitem que você crie pastas na área de trabalho que se comportam exatamente como o iDisk. Você pode fazê-las aparecer em — e sincronizá-las com — qualquer

computador, iPhone ou iPad. O serviço é gratuito até o limite de 2GB (Dropbox) ou 5GB (SugarSync).

• Photo Gallery. As galerias online da Apple eram uma maneira bonita, despojada e livre de anúncios de apresentar seu slide show digital para suas fãs. E agora elas desapareceram (as galerias, não as fãs). (Como substituto, temos o www.picasa.com e o www.flickr.com. E, naturalmente, há o Facebook).

• Sincronização de dados. Eis aqui algumas das coisas que o MobileMe sincronizava, mas que não podem mais ser sincronizadas pelo iCloud: os widgets da Dashboard, os itens do Dock, os Keychains e todas as características das suas contas de e-mail, como configurações, assinaturas, regras e preferências.

A Apple vai manter o MobileMe até 30 de junho de 2012. Nesta data, o serviço vai desaparecer para sempre.

Uma conta gratuita no iCloud confere ao usuário cinco gigabytes de armazenamento online. Felizmente, os produtos que forem comprados da Apple – como músicas, aplicativos, livros e programas de TV — não serão armazenados neste espaço. O mesmo ocorre com as fotos no PhotoStream. (Pode-se expandir o espaço de armazenamento se achar 5GB pouco — o preço será de US$ 2 por gigabyte a cada ano. Assim, pagaremos US$ 20, US$ 40 ou US$ 100 por outros 10GB, 20GB ou 50GB, respectivamente. O espaço de armazenamento pode ser ampliado diretamente a partir do seu dispositivo Apple ou computador.)

Isto pode soar como muita informação e muita complexidade. É mesmo. (É claro, o usuário decide quais recursos pretende usar, e pode-se até ignorar tudo isto e não assinar o serviço.)

Mas isto não é nada se comparado à complexidade que deve ter permeado todo o processo de engenharia necessário para fazer tudo isto funcionar desde o primeiro dia. Imagine o quanto foram exigidos os servidores da Apple quando seus 300 milhões de compradores de iDispositivos e Macs acessaram simultaneamente o iCloud na quarta feira. (Atualização: Na verdade, algumas pessoas estão enfrentando problemas com o e-mail do iCloud hoje mesmo.)

Mas, em resumo, a verdade é que existe ouro de verdade em meio à nuvem no horizonte. A sincronização da agenda de endereços e compromissos é essencial. O Photo Stream é fantástico – nunca mais amaldiçoaremos o fato de uma foto estar presa num outro aparelho (embora eu desejasse que houvesse uma maneira de apagar fotos individuais).

E tudo isto é de graça?

O que posso dizer? Esta parece ser mesmo a grande semana da Apple.

* Post publicado originalmente em 13/10/2011.