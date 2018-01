Uma campanha pelos arquivos legais - Link - Estadão

Entidade dos EUA quer recuperar os arquivos legais hospedados no Megaupload

SÃO PAULO – Nem todos os arquivos hospedados no Megaupload eram piratas. Por isso, a Eletronic Frontier Foundation (EFF), organização que luta por liberdade e privacidade na rede, e a Carpathia Hosting, uma das empresas que alugava servidores para o site, lançaram um serviço para recuperar os arquivos perdidos com o fechamento do Megaupload há duas semanas.

—-

O site MegaRetrieval é direcionado aos cidadãos norte-americanos. Não há nenhuma ação concreta ainda — a ideia, por enquanto, é entrar em contato com os usuários lesados para ter uma dimensão do que foi perdido com o súbito fechamento do site.

A EFF deixa claro que não tem nenhum tipo de acesso aos servidores do Megaupload. Mas tem uma equipe que poderá dar assistência legal sem intenção de lucro para os usuários que perderam arquivos. A organização também criou um e-mail para atender às demandas dos usuários: megauploadmissing at eff.org.

A Carpathia Hosting e a Cogent, outra empresa que alugava servidores para o Megaupload, anunciaram que darão duas semanas de prazo antes de apagar definitivamente os arquivos do site. “As empresas chegaram a um acordo para preservar os dados por um tempo adicional para que o Megaupload possa trabalhar sobre a decisão dos EUA”, disse Ira Rothken, advogado do Megaupload. A Justiça já copiou os dados dos servidores, mas eles ainda continuam intactos.

Segundo Rothken, 50 milhões de usuários colocaram arquivos pessoais no Megaupload.

O Partido Pirata da Catalunha também vai defender os usuários espanhóis da perda de arquivos do site. O Partido anunciou que vai processar o FBI baseado no Código Penal espanhol, que prevê pena de prisão ou multa por “apropriação indevida de dados pessoais”.