Uma conversa com Steve Jobs - Link - Estadão

Steve Jobs particiou ontem da conferência All Things Digital D8, realizada pelo jornal Wall Street Journal. Em uma entrevista com o colunista Walt Mossberg, Jobs comentou os assuntos mais recentes relacionados à Apple. A conferência receberá ainda o CEO da Microsoft, Steve Ballmer, o diretor de cinema James Cameron, o fundador do Facebook Mark Zuckerberg, entre outros.

Abaixo, os vídeos de trechos da conversa (em inglês) com o fundador da Apple Steve Jobs.

Sobre o uso do Flash:

“Nós decidimos entrar em guerra com o Flash. Foi uma decisão técnica. E até o iPad a Adobe não tinha levantado o problema. Eles vieram atrás de nós… É por isso que eu escrevi o ‘Thoughts on Flash’“

Sobre o iPhone encontrado em um bar:

“Para criar um produto sem fio que funcione bem, você tem de testá-lo. E um dos nossos funcionários estava com um protótipo e houve um debate se ele foi esquecido em um bar ou roubado”

Sobre o Google e o Android:

“Eles decidiram competir conosco e foram ficando mais e mais sérios”

Sobre o iPad:

“O computador é brilhante… e gostaríamos de falar sobre uma Era Pós-PC, mas é desconfortável para alguns”

Via AllThings Digital