Uma declaração pela liberdade na internet - Link - Estadão

Iniciativa de diversas organizações convida países a reconhecerem princípios que estimulam a inovação

Por Nayara Fraga, do Radar Tecnológico

SÃO PAULO – Organizações não-governamentais, empresas e personalidades do mundo da internet estão se unindo em prol de uma Declaração da Liberdade na Internet nesta segunda-feira, 2. A iniciativa convida comunidades, corporações e países a reconhecerem cinco princípios que, segundo o documento, estimulam a inovação e sociedades mais abertas.

“Vamos discutir esses princípios — concordar ou discordar deles, debatê-los, traduzi-los, adotá-los e ampliar as discussões com sua comunidade — como só a internet pode proporcionar”, diz o site que reúne a lista das instituições que apoiam a ideia. Há também o tópico “Internet Declaration” para discussão no Reddit, comunidade de compartilhamento de links.

Entidades como a Electronic Frontier Foundation (EFF) e a Access criaram suas próprias páginas de incentivo à iniciativa. É possível assinar a declaração em todas elas. A lista de participantes apresenta Mozilla, NY Tech Meetup, Global Voices, Fight for the Future, Yoachai Benkler (professor na Universidade de Harvard), o escritor Neil Gaiman, entre outros.

5 princípios da ‘Declaração da Liberdade na Internet’

- Expressão: não censure a internet.

- Acesso: promova acesso universal a redes rápidas e acessíveis.

- Abertura: mantenha a internet como uma rede aberta em que todos são livres para se conectar, comunicar, escrever, ler, assistir, falar, ouvir, aprender, criar e inovar.

- Inovação: Proteja a liberdade para inovar a criar sem permissão. Não bloqueie novas tecnologias e não puna inovadores pela ação de seus usuários.

- Privacidade: Proteja a privacidade e defenda a habilidade individual de controlar como seus dados e aparelhos são usados.