Uma escultura 3D do seu perfil no Facebook - Link - Estadão

Apps usam informações como data de aniversário e lista de amigos para gerar objetos físicos

SÃO PAULO – Quando alguém fizer uma lista das maiores inutilidades de 2013, dificilmente algo baterá a nova iniciativa do Creators Project (o projeto de curadoria artística da Intel e da revista Vice).

—-

São três aplicativos desenvolvidos em parceria com estúdios de design que produzem objetos físicos a partir de informações do seu perfil no Facebook.

O primeiro deles é o Crystallized, da empresa Softverb, que com as informações da sua lista de amigos produz um objeto tipo cristal.

Já o Astroverb, da Sosolimited, analisa seu perfil para elaborar um mapa astral e, depois, construir uma figura geométrica baseada nele.

O terceiro aplicativo, Monster Me, da Sticky Monster Lab, transforma o usuário num monstro em miniatura, cuja cor, forma e habitat é formado com base em dados como aniversário, localização geográfica e interesses pessoais.

As figuras criadas nos três aplicativos podem então ser convertidas em formato compatível com impressão 3D, através do site Shapeways.

Inútil, claro, mas muito divertido.