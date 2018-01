Uma espiada no Reader da Sony - Link - Estadão

Lançado em agosto, o aparelho tem capacidade para até 350 e-Books. A tela touchscreen tem resolução de 800×600 pixels e permite até notas manuscritas. A bateria aguenta até duas semanas de leitura.

Ele vem nas cores preta, cinza ou vermelha e custa US$ 299 fora do Brasil. “Folheamos” um deles na IFA:

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/H6BjIAS8_-M" width="425" height="344" wmode="transparent" /]

