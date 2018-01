Uma máquina que imprime burrito - Link - Estadão

BurritobOt permite que se escolha a proporção de feijão, queijo e sour cream pelo celular

FOTO: Marko Manriquez/Divulgação

SÃO PAULO – Quando nos últimos anos começou o burburinho a respeito das impressoras 3D que, com base em tecnologia digital, poderiam imprimir objetos em plástico, por exemplo, muita gente já ficou espantada. Mas e se você pudesse “imprimir” sua própria comida?

Essa foi a ideia de Marko Manriquez, que estudou Artes na Escola de Tisch, na Universidade de Nova York. Fã da comida mexicana, ele criou uma máquina que possibilita a impressão de burritos, a BurritobOt.

Por meio dela, você pode pode escolher a proporção de feijão, arroz, queijo, sour cream, milho e o molho desejado – tudo comandado por um aplicativo em seu smartphone, transformando seus cliques em um burrito quentinho à sua escolha.

A máquina, cuja programação foi criada em código aberto, funciona com os mesmos princípios de uma impressora 3D. ”Para criar o BurritobOt, eu converti um modelo de geometria 3D para código G (uma linguagem de programação) e aí passei para a impressora, que transmite as coordenadas e instrui a máquina sobre quando imprimir”, escreveu Manriquez no site do produto.

Segundo o criador, o objetivo da BurritobOt é despertar pensamentos e discussões críticas a respeito dos alimentos que consumimos regularmente, principalmente os fast foods, em termos de práticas trabalhistas, ambientais e valor nutricional dos alimentos.

“O fast food mexicano é um emblemático exemplo da linha de montagem: é produzido em massa em uma era moderna de consumo, apropriando-se de uma falsa autenticidade”, escreveu Manriquez. “O BurritobOt, por sua vez, tem como objetivo incentivar o diálogo sobre como e onde o nosso alimento é cultivado, os métodos de produção de impacto ambiental, apropriação cultural e talvez o mais importante: o que a nossa comida significa para nós”, completa.

A impressora levou dois meses para ser construída. Ainda está em fase beta. Mas, com o financiamento obtido no site de crowdfunding Kickstarter, o projeto está sendo aperfeiçoado e a impressora deve ficar disponível aos que se arriscarem a experimentar a novidade.

A dúvida que fica é o sabor. Será que tem gosto de comida de verdade? Segundo Manriquez, o burrito sai quentinho e o gosto é bom. Ele diz ainda no site que está trabalhando em um outro projeto, um refeição com cinco pratos – cada um impresso por uma máquina diferente.

E você, experimentaria?