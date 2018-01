Uma planta fumante; ao vivo na webcam - Link - Estadão

O site A Planta Que Fuma se propõe a mostrar isso em tempo real. Uma webcam acompanha 24 horas por dia as mudanças que sofrem dois girassóis em condições quase idênticas: um deles recebe a fumaça de um maço de fumo passivo por dia, durante uma semana. A experiência começou no último dia 9. A planta que fuma, até o momento deste post, já tragou 96 cigarros.

É possível também acompanhar as mudanças da planta via Twitter, no @aplantaquefuma. Mas corre pra ver: de acordo com um dos idealizadores do A Planta Que Fuma, Rodrigo Zannin, a transmissão deve se encerrar ainda hoje, por causa do estado da planta. “Até o final da semana publicaremos um vídeo resultado do experimento”, disse. O projeto é da agência Fischer+Fala em parceria com a revista Pix.

De acordo com Zannin, a ideia não tem pretensões científicas. “O projeto surgiu da curiosidade de um fumante e de um não-fumante sobre o que aconteceria se uma planta fosse submetida à fumaça do cigarro”, explicou.

Atualizado às 10h50 do dia 15/09: a planta que estava fumando ‘passivamente’ realmente morreu, e o projeto foi interrompido. “Não quisemos transmitir a fase terminal dela. Estava muito ‘judiadinha’, já”, explicou Zannin. Agora, o projeto deve divulgar os resultados do experimento em breve. No site, é possível se inscrever para ser avisado via Twitter quando esses resultados forem publicados.