Uma prévia do PES 2012 - Link - Estadão

??? Próxima edição do game de futebol busca resgatar espaço perdido para o rival ‘Fifa Soccer’

SÃO PAULO – Executivos da Konami estiveram nesta quarta-feira, 22, em São Paulo para apresentar a próxima versão do game de futebol da companhia, o Pro Evolution Soccer (PES) 2012, que deve ser lançada em algum momento no último trimestre do ano para PS2, PS3, PSP, Wii e Xbox 360.

Com diversas melhorias, algumas feitas a partir de sugestões de jogadores, o game busca resgatar o espaço perdido para o rival Fifa Soccer, da Eletronic Arts e recuperar o status de unanimidade que já teve há alguns anos. Pelo menos é o que deseja o produtor executivo da série, Shinji Enomoto.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Para isso a produtora do game japonesa tem apostado na proximidade com os jogadores. Além de fazer pesquisas online para coletar as impressões em relação às falhas da edição atual, a empresa ainda submeteu uma demonstração do novo jogo à opinião de fãs da série.

“O tempo em que a criação partia da cabeça de uma só pessoa acabou. Tentamos obter uma cópia funcional do jogo o quanto antes, para ter noção de onde precisamos melhorar”, diz Enomoto.

O ‘Pro Evolurion Soccer 2012′ será lançado no último trimestre para PS2, PS3, PSP, Wii e Xbox 360. FOTO: DIVULGAÇÃO

Entre as sugestões de jogadores adotadas nessa nova versão do game a mais importante está no jogo sem bola. Agora, quando o time está no ataque, os demais jogadores participam mais ativamente das jogadas. A passagem do lateral quando a bola está no meio (jogada muito comum no futebol real) agora ocorre de forma mais natural nesta nova edição. Além disso, perto da área, os atacantes fazem o que o gerente da marca PES, Timothy Blair, chama de ‘dummy run’. Por vezes, eles se jogam no vazio, puxando a marcação e criando oportunidades para quem está com a bola.

Jogadas. Isso é possível graças a evoluções na inteligência artificial do jogo, que também evoluiu na defesa. Quando se é atacado, a marcação agora não parte em bloco para cima do jogador com a bola, mas cerca o personagem e suas opções de passe. E quando o zagueiro á driblado, não desiste da jogada, e parte atrás do atacante, o que não ocorria antes. O mesmo vale para quem ataca, no momento em que perde a bola. Até quando faz um passe errado o jogador do time está atento para tentar recuperar.

Outra possibilidade de jogo sem bola está nas bolas paradas. Antes, tanto nas cobranças de lateral, escanteios e faltas, o jogador controlava a direção para onde lançar (no caso do lateral) ou chutar a bola. No PES 2012, com toques no controle analógico direito é possível também escolher qual jogador vai receber a bola e movimentá-lo.

Isso cria possibilidades de jogadas que antes só podiam ser realizadas quando se jogava com dois ou mais pessoas no mesmo time. O manípulo direito também é usado para escolher o jogador a ser controlado durante a defesa, uma opção melhor que a troca automática.

A movimentação dos jogadores em campo também evoluiu. O mecanismo de movimentação na diagonal, que era falho no PES 2011, melhorou na nova versão para aproveitar os espaços vazios deixados pelas defesas. Outra alteração é que os jogadores dão menos passos a cada toque na bola. Mesmo ao correr, eles não afastam muito a bola, o que dificulta a marcação da defesa.

Times. O PES 2012 continuará a ter a narração em português, com Silvio Luiz e Mauro Beting (nos comentários). A Taça Libertadores também estará presente na nova versão do game. Porém, a empresa ainda não informa se todos os times inscritos na competição estarão no jogo e nem se os estádios sul-americanos serão incluídos.

“Tudo depende de negociações ainda em curso”, diz o gerente de Operações da empresa no Brasil, Anibal Vera. Ele adianta que, como nos anos anteriores, a seleção brasileira não terá seu uniforme oficial. “Essa é a nossa prioridade máxima para a próxima edição (PES 2013), assim como a inclusão do Campeonato Brasileiro”, promete.

No geral, o PES 2012 está melhor que a versão atual e sem dúvida vai agradar quem é fã da série. As evoluções na inteligência artificial adicionaram mais realidade ao jogo, mas sem tirar a sua dinâmica, que também está melhor, apesar de o jogo pareça um pouco lento em determinados momentos.

Entretanto, para desbancar o concorrente ainda é preciso corrigir os defeitos do módulo online do jogo, que apresenta atrasos e travamentos para jogadores que não têm uma ótima conexão de banda larga. Blair afirma que a empresa reconhece o problema e diz que no próximo mês vão divulgar melhorias nessa área também.