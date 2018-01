Uma rede social para encontrar baladas - Link - Estadão

Logo no momento de cadastro, dá para sentir a pegada descontraída do site: no campo “gênero”, ele pergunta:

A mesma coisa vale para quando você constrói seu perfil: “soltin”, “casado” ou “é complicado”, “hetero”, “gay” ou “pan”, “não bebo” ou “bebo todas”, e por aí vai.

As dicas não podem ter mais de 100 caracteres. O Ubizu tem integração com o Twitter – você pode optar por sincronizar – e, segundo os idealizadores, terá em breve funções no Orkut e no Facebook. No celular, o serviço está disponível para as operadoras Vivo, Claro, Tim e Oi.

Por enquanto, como o serviço é novo, ainda são poucos os lugares disponíveis. Por isso, os colaboradores aceitam sugestões de baladas e bares para completar o guia 2.0.

Vai lá: www.ubizu.com.br