Uma semana sem redes sociais e MSN - Link - Estadão

Uma semana longe das redes sociais, de Messenger e similares pode ser uma eternidade para muitas pessoas. Pois Eric Darr, diretor da Universidade Harrisburg , na Pensilvânia (EUA), quer saber de forma mais precisa como é essa relação das pessoas (especialmente dos jovens) com as novas mídias e decretou que os alunos residentes ficarão uma semana sem acesso a nenhuma dessas redes.

O bloqueio de redes sociais será feito na rede Wi-Fi da universidade — ou seja, quem morar fora do campus ou tiver um smartphone com 3G fica de fora do veto. O diretor Darr falou ao site NPR que quer, com a medida, que os alunos pensem o quanto estão usando essas tecnologias em seu cotidiano e qual impacto delas em suas vidas.

Darr quer deixar claro que seu objetivo não é censurar os alunos e, sim, levá-los a uma relfexão. Caso os alunos que tenham smartphones e internet 3G salvem seus colegas da privação de redes sociais, o diretor acha que isso será muito bom para um questionamento. “Será interessante perguntar a quem pediu emprestado o celular de um amigo, o motivo dele ter feito isso. Por que você sentiu a necessidade de fazer isso? O que te impeliu a fazer isso?”

Ao final do tempo sem Facebook, os alunos irão escrever redações sobre a experiência.