Uma startup brasileira entre 180 expositores - Link - Estadão

A startup brasileira esteve no evento por um convite do próprio Google – e ele veio três semanas depois do fim do prazo de inscrição. “O Google acreditou que o uso que fazíamos do App Engine era inovador”, conta o CEO da empresa, Marcelo Marzola, que estava com Arnaldo Pereira (engenharia) e Philip Klien (tecnologia). “Até perguntaram para a gente como viemos parar aqui, mas a verdade é que não fizemos nada”, brinca.

A BTBuckets é uma ferramenta para empresas monitorarem o comportamento do usuário na web e gerar informações a um site a partir dos padrões de navegação. A ferramenta é gratuita para sites com até cinco milhões de page views por mês.

A BTBuckets foi desenvolvida sobre o App Engine, conjunto de ferramentas do Google para que desenvolvedores criem e hospedem seus aplicativos.

“Nós acabamos descobrindo que sabemos muito sobre o App Engine”, conta Arnaldo Pereira, chefe de engenharia da empresa.

No Sandbox, eles conversaram com os responsáveis pelo App Engine, que se impressionaram com a maneira como os brasileiros reportam os erros do sistema. Os brasileiros até deram um conselho: disseram que é preciso melhorar a estrutura. “Imagina, uma empresa pequena dando bronca no Google?”, brinca Marzola.