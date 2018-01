União Europeia cria fundo de € 400 milhões para startups - Link - Estadão

Carlos Moedas, comissário europeu para pesquisa, ciência e inovação

A União Europeia disse nesta terça-feira, 8, que vai investir € 400 milhões na criação de um fundo de investimentos voltado para ajudar startups da região a crescer, em um momento que as empresas do continente têm tido dificuldades para levantar capital.

O bloco econômico deve providenciar 25% do capital do fundo, e está convidando investidores privados para se juntar a ele nos aportes, o que pode levar o valor total da iniciativa para € 1,6 bilhões de euros, segundo Carlos Moedas, comissário europeu para pesquisa, ciência e inovação.

O anúncio foi feito no Web Summit, encontro de startups que está sendo realizado em Lisboa essa semana. "Temos um problema na Europa: as empresas são criadas aqui, e depois comprada por fundos de investimento de outras partes do planeta", disse Moedas a repórteres. "Queremos criar um fundo que permita que as empresas criadas na Europa continuem por aqui."

Para o comissário, não há falta de empresas no Velho Continente: o principal problema local é o capital para que elas consigam ter ganho de escala.

Os investidores que quiserem participar do novo fundo de investimentos poderão se inscrever até o próximo dia 31 de janeiro.