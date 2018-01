União Europeia espera encerrar processo do Google 'nos próximos meses' - Link - Estadão

REUTERS/Darren Staples Casos antitruste do Google se desenrolam desde 2010 na União Europeia

As autoridades antitruste da União Europeia devem decidir "nos próximos meses" se o Google abusou de sua posição de dominância em diversos setores da internet, disse a Comissão Europeia nesta segunda-feira.

Espera-se que, caso o resultado seja contrário ao Google, a empresa sofra com uma multa pesada, em uma soma de casos que envolvem também o Google Shopping, serviço de comércio eletrônico lançado pela empresa na Europa, e o sistema operacional Android.

As ações começaram em 2010, com o Google Shopping, e ganharam força no ano passado, quando a Comissão Europeia acusou o Google de forçar fabricantes de smartphones Android a pré-instalar seus serviços nos aparelhos, como o provedor de email Gmail e o serviço de streaming de música Google Play Música. Além disso, há uma terceira acusação, que diz que o Google está bloqueando as iniciativas de rivais no setor de publicidade online.

"Nos próximos meses, teremos uma decisão dos casos do Google. Para mim, o mais interessante deles é o Android", disse Tommaso Valetti, economista chefe da área de competição da Comissão Europeia, em um seminário na Universidade de Oxford, na Inglaterra. A Comissão já avisou ao Google que a multa, caso a empresa seja condenada, pode atingir até 10% de sua receita, após descontos e impostos para cada caso. No ano passado, a Alphabet, holding que controla o Google, teve receitas de US$ 90 bilhões.

No passado, o Google rejeitou as acusações, dizendo que suas inovações aumentaram a escolha para consumidores europeus e promoveram a competição. Além disso, a empresa fez três tentativas malsucedidas de encerrar os casos por um acordo extrajudicial.