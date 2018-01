União Europeia pede alerta de saúde em sites de apostas online - Link - Estadão

FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

BRUXELAS – A Comissão Europeia vai pedir aos países do bloco europeu que exijam que anúncios de jogos de apostas online mostrem mensagens de aviso como em maços de cigarro, segundo documento preliminar visto pela Reuters.

Na próxima semana, o órgão executivo da UE vai fazer recomendações para melhorar o controle da indústria de jogos online, que movimenta €10,5 bilhões por ano, focando em propagandas para combater apostas compulsivas.

Embora a recomendação não seja juridicamente vinculativa, ela poderá incentivar que países europeus apertem as regras sobre o setor.

Crescendo a um ritmo de 15% ao ano, o jogo de apostas online é o serviço com expansão mais rápida na UE, com 6,8 milhões de usuários em 2011, de acordo com a Comissão.

Os sinais de alerta que as empresas de apostas online vão ser incentivadas a apresentar em suas propagandas incluem as chances de ganhar e perder, informações sobre o risco de vício em apostas e assistência contra apostas compulsivas.

A UE também está propondo uma proibição de patrocínios de empresas de jogos online a eventos dirigidos a menores.

/ REUTERS