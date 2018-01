União Europeia se opõe a taxar tráfego online - Link - Estadão

Bloco se unirá aos EUA em encontro de Dubai contra proposta da Rússia que facilitaria rastreamento de usuários

BRUXELAS – A União Europeia e os Estados Unidos se preparam para unir forças contra uma proposta da Rússia e de países africanos para taxar o tráfego da Internet e facilitar o rastreamento de usuários.

O embate sobre o policiamento da Internet ocorrerá em uma reunião da União Internacional de Telecomunicações em Dubai, entre 3 e 14 de dezembro, em que os 193 países membros da UIT debaterão novas regras para a rede.

Os 27 países da UE são absolutamente contra os planos radicais de regulamentação da Internet, como os que África e Ásia apresentaram para que governos possam rastrear o tráfego na Web e taxar companhias como o Google e Yahoo caso transfiram conteúdo para redes internacionais.

Os Estados Unidos, fundamentais na administração da Corporação para Atribuição de Nomes e Números na Internet, opõem-se a quaisquer novas restrições, que, temem, limitariam inovação e comércio.

Nesse aspecto, Washington tem com o apoio da UE, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e outros países da UIT. Além do apoio de países africanos, observadores dizem que a Rússia conta com a China em algumas propostas.

“Para a UE, não há justificativas para essas propostas”, afirmou a Comissão Europeia nesta sexta-feira, afirmando que essa era a visão de todos os 27 membros do bloco.

A comissária europeia que responde pela política de Internet, Neelie Kroes, afirmou que algumas das propostas que estão vindo à tona antes da conferência da UIT podem prejudicar a evolução da Internet como uma peça imprescindível para o comércio mundial e o livre fluxo de dados e informações.

“A posição da UE é a de que a Internet funciona”, declarou a comissária esta semana. “E não se deve mexer em time que está ganhando”.