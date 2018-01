Unicornize-se você também - Link - Estadão

Se faltam cor, alegria, arco-íris, glitter e unicórnios na sua foto, website ou layout, não se preocupe. Já existe um site especializado em inserir unicórnios em imagens, integrando perfeitamente esse animal mitológico cheio de fofura aos elementos da composição original. É o Cornify, que permite que você envie sua foto, inclua unicórnios e arco-íris diversos e salve a imagem nova em seu PC.

Outra opção para dar uma cara diferente e mais brilhante às suas fotos vem do artista plástico Erial Ali. Ele é o responsável pelo Celestial Soul Portraits, em que divulga seus trabalhos de transformar fotos comuns e versões celestiais. O trabalho de Ali é caro: por 150 a 200 dólares, ele envia um CD com versão em alta resolução de sua foto ‘celestializada’. O preço se justifica pela mão de obra – o trabalho de Ali é diferenciado, e passa por vários processos, em que ele conversa com o cliente para captar sua essência e medita para se sintonizar com a essência do cliente. O resultado: