Unidade de chips da Toshiba pode ter lucro abaixo do esperado - Link - Estadão

Empresa culpa fracas vendas de PCs, problemas nas economias dos Estados Unidos e da Europa e força do iene

TÓQUIO – A Toshiba, segunda maior fabricante de memórias flash, alertou nessa quarta-feira, 10, que o lucro de sua unidade de chips pode ficar aquém das expectativas, citando fracas vendas de PCs, problemas nas economias dos Estados Unidos e da Europa e um iene mais forte.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

“Não desistimos ainda, mas há risco de que fique abaixo”, disse Kiyoshi Kobayashi, diretor da unidade de semicondutores da Toshiba, referindo-se à previsão de lucro operacional da empresa, de 55 bilhões de ienes (US$ 712 milhões) no período de abril a setembro.

“Normalmente, começamos a ver um aumento na demanda para chips NAND (chips de memória flash) nesse momento do ano, e ela está vindo um pouco atrasada. E os ganhos no iene foram muito grandes”, disse Kobayashi a analistas e jornalistas.

A unidade de chips da companhia teve lucro operacional de 1,6 bilhão de ienes de abril a junho, queda de mais de 90% na comparação anual.

Embora Kobayashi tenha dito que o mercado de NAND “não está tão bom”, ele acrescentou que a Toshiba tem se saído relativamente bem graças a grandes clientes que proporcionam sólidas vendas.

Ele afirmou que as quedas no preço de seus chips de memória flash NAND têm sido muito inferiores aos negociados no mercado à vista. ”Estamos fazendo vários (negócios) com uma empresa que tem boas vendas de aparelhos móveis”, disse, sem afirmar qual é o cliente.

A Toshiba, segunda maior empresa do segmento depois da sul-coreana Samsung, é fornecedora da Apple e se beneficiou das fortes vendas de tablets e smartphones.

/ REUTERS