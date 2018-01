Universal divulga elenco do filme sobre Steve Jobs - Link - Estadão

Filme é baseado na obra de Walter Isaacson. FOTO: Reuters Filme é baseado na obra de Walter Isaacson. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – A Universal anunciou o início das filmagens de Steve Jobs, novo filme sobre a história do fundador da Apple.

Após muita especulação, o estúdio confirmou o elenco do longa, que será dirigido por Danny Boyle, de Quem Quer ser um Milionário?

Michael Fassbender foi confirmado no papel de Steve Jobs. FOTO: Reuters

O papel de Steve Jobs ficou com o ator Michael Fassbender, que interpretou o personagem Magneto em X-Men e tem no currículo longas como 12 anos de Escravidão e Bastardos Inglórios. Já o cofundador da Apple, Steve Wozniak, será interpretado por Seth Rogen, do filme A Entrevista.

Outras estrelas também estarão no filme. Jeff Daniel vai interpretar John Sculley, que foi presidente da Apple entre 1983 e 1993, reponsável por demitir Jobs, em 1985. Kate Winslet será Joanna Hoffman, diretora de marketing da Apple nos anos 1980.

A versão da história de Steve Jobs da Universal deve explorar mais a fundo a vida familiar do fundador da Apple e o conflito com a filha Lisa, que Jobs só reconheceu na sua adolescência. Três atrizes foram escaladas para viver a filha de Jobs em diferentes fases da vida.

O filme Steve Jobs tem previsão de lançamento para 2016 e será baseado na biografia escrita por Walter Isaacson.