Universo em escala - Link - Estadão

O site Newgrounds, que hospeda diversos cartuns e joguinhos gratuitos em Flash, também conta com algumas páginas bastante curiosas. Uma delas se chama The Scale of the Universe, e mostra exatamente o que o título diz: o tamanho dos elementos do nosso universo em escala, desde partículas subatômicas até galáxias inteiras.

A navegação pela barra de rolagem é bastante objetiva, e o resultado final é muito interessante. Apesar da página ser em inglês, a maioria das informações está nos números – o que não chega a ser exatamente mais fácil de entender se você não está familiarizado com potências de 10.