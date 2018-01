US$ 190 bilhões em eletrônicos - Link - Estadão

Mercado de eletrônicos deve bater recorde de faturamento este ano puxado por vendas de tablets e smartphones

NOVA YORK – Este ano, mais consumidores comprarão tablets e smartphones do que em qualquer outro período, e isso conduzirá o faturamento do setor de bens eletrônicos de consumo ao recorde de US$ 190 bilhões em 2011, de acordo com uma nova projeção de uma importante associação setorial.

As vendas de tablets como o iPad, da Apple, e seus concorrentes atingirão os 26,5 milhões de unidades, o que resultará em faturamento de US$ 14 bilhões, afirmou a Consumer Electronics Association em relatório divulgado nesta segunda-feira, 18.

As vendas de smartphones devem crescer em 45%, para US$ 23 bilhões, segundo o estudo.

“Um ano atrás, os tablets eram um mercado novo e não comprovado e, agora, eles e outros aparelhos móveis, como os smartphones e os leitores eletrônicos, estão liderando todo o setor em termos de crescimento”, afirmou Steve Koenig, diretor de análise setorial da associação, em comunicado.

O setor de bens eletrônicos de consumo se expandirá em 5,6% este ano, o que supera os 2,4% de crescimento previstos para o PIB dos Estados Unidos. O faturamento total dos fabricantes de bens eletrônicos de consumos também deve subir no ano que vem, para o recorde de US$ 197 bilhões.

O volume de vendas de leitores eletrônicos como o Amazon Kindle dobrará, atingindo US$ 1,8 bilhão. Esses produtos móveis estão estimulando o crescimento de receita do setor, enquanto outros tipos de bens eletrônicos de consumo, a exemplo dos televisores de telas planas, mostram queda, afirmou Koenig.

O estudo constatou que 88% dos domicílios dos EUA já têm ao menos um televisor digital. Devido a esse alto percentual de penetração, as vendas de televisores devem cair este ano, mas o faturamento do segmento superará os US$ 18 bilhões.

Televisores conectados à internet serão um segmento de crescimento, com embarques de mais de 10,4 milhões de unidades para as lojas este ano. Apesar da adoção lenta dos modelos 3D, 3,6 milhões de modelos desse tipo devem ser vendidos em 2011, ante 1,9 milhão em 2010.

A Apple divulgará seus resultados trimestrais na terça-feira, e as vendas do novo iPad 2 devem chamar atenção dos investidores. Wall Street estima que a Apple tenha vendido 8 milhões de unidades do novo iPad no período.

