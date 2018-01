Usar internet no celular pode ficar mais caro - Link - Estadão

SÃO PAULO – Toda vez que você ultrapassa o limite do seu plano de dados no celular, a operadora o coloca em uma internet de pior qualidade, a chamada “velocidade reduzida”. sem qualquer cobrança extra. Isso está prestes a mudar. De acordo com matéria de O Globo, as operadoras querem por fim a esse modelo, oferecendo ao usuário uma nova leva paga de dados ao fim de seu plano. Se ele não quiser contratar, a conexão será cortada.

Segundo a matéria, a Vivo será a primeira das operadoras a implementar a novidade, começando com os usuários de planos pré-pagos de cartão. A partir de novembro, usuários terão a conexão à internet interrompida se a cota de dados se esgotar e um novo pacote não for contratado. A empresa enviará um SMS para o usuário oferecendo a alternativa. A novidade chega inicialmente para os estados do Rio Grande do Sul e Minas Gerais.

Segundo o Tecnoblog, a operadora chegou a divulgar o novo modelo em seu site, com direito à exemplo, mas removeu a publicação. O texto dizia:

A partir do dia 06/11, ao atingir a franquia do pacote, o acesso à internet será interrompido. Para voltar a navegar você pode esperar a renovação do pacote, ou contratar o Vivo Internet Adicional 50 MB por R$ 2,99 com validade de até 7 dias.

Oi, TIM e Claro devem introduzir pacotes semelhantes aos seus clientes pré-pagos, dizem as fontes ouvidas pelo O Globo (para os pós-pagos, a mudança virá depois). O jornal divulgou uma estimativa de que cerca de 30% dos clientes de pré-pago acessam a internet do celular. Para especialistas ouvidos na matéria, as operadoras querem aumentar a receita advinda de gastos com dados.

“Estamos olhando essa tendência com atenção até porque, com a velocidade menor, o cliente não consegue navegar da forma que gosta, assistindo a vídeos, por exemplo. Com os smartphones, os aplicativos são atualizados automaticamente, e, sem saber, o cliente está consumindo dados”, disse ao Globo o Roberto Guenzburger, diretor de Produtos da Oi.

“Hoje as pessoas consomem muito além de seu pacote de dados. É natural que, após essa etapa, quando não se tinha noção do consumo de dados, a cobrança fique mais clara”, explicou o diretor de marketing Roger Solé ao jornal.

Com isso, as contas devem ficar mais altas. Afinal, quantas pessoas não se pegarão em situações em que precisam passar aquele email ou consultar aquele site e o plano de dados acabou? A única alternativa será pagar por uma extensão de acesso.

As receitas líquidas das operadoras com serviços de dados têm crescido numa média de 20% ano a ano, segundo dados de balanço das operadoras. De acordo com especialistas, esse crescimento tende a se intensificar com a decisão de cortar a Internet após o consumo da franquia, o que pode elevar o número de consumidores que contratam pacote adicional.

/ COM REUTERS